Глава МИД Франции пообещал приехать в Россию в 2019 году

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пообещал в начале следующего года посетить Россию. Об этом он заявил 27 ноября после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Париже.

По словам дипломата, он приедет в Москву или Санкт-Петербург, сообщает «Говорит Москва».

Также во время переговоров Ле Дриан отметил, что решать международные вопросы без участия России невозможно.

Французский министр подчеркнул, что одной их тем переговоров стала ситуация в Азовском море. Он призвал стороны конфликта к сдержанности. Дипломат заявил, что милитаризация Азовского моря может в дальнейшем привести к более крупным инцидентам, передает RT.

О планах Лаврова встретиться с Ле Дрианом в Париже стало известно 22 ноября. Помимо прочих тем, министры планировали обсудить подготовку запланированного на 17 декабря заседания Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.