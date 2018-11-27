Прямой эфир
Сюжет:

Порошенко призвал украинцев не скупать соль и спички из-за военного положения

0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не применять ограничений конституционных свобод граждан из-за военного положения и призвал украинцев проводить концерты, а не скупать спички и соль.

Комедия положения: рада не смогла ввести особый режим по всей стране
Указ президента Украины может помешать проведению выборов и обострить ситуацию в Донбассе

«Главное, если не будет открытого вторжения России <…> никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится. Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на операции по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет», –– приводит его слова 27 ноября «112 Украина».

По словам Порошенко, он уже поручил главе украинского Нацбанка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.

В понедельник Верховная рада приняла с доработками предложенный Порошенко законопроект о введении военного положения. Особый режим вводится с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины.

Причиной послужил инцидент с вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды России в Черном море 25 ноября. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и были задержаны с применением силы.

Возбуждено уголовное дело, 12 украинских моряков арестованы решением суда.

Решение о введении военного положения уже раскритиковали как действующие депутаты рады, так и эксперты, и бывшие украинские президенты Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Все они уверены, что данный правовой режим навредит только самим украинцам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Киев попросил у НАТО увеличить присутствие военных в Черном море
Эксперт назвал глупостью заявление об обстреле кораблей ВСУ с истребителей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017