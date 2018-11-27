Порошенко призвал украинцев не скупать соль и спички из-за военного положения

Президент Украины Петр Порошенко пообещал не применять ограничений конституционных свобод граждан из-за военного положения и призвал украинцев проводить концерты, а не скупать спички и соль.

«Главное, если не будет открытого вторжения России <…> никаких ограничений конституционных прав и свобод не состоится. Проводите концерты, ходите в банки. Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль. Никаких ограничений на операции по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет», –– приводит его слова 27 ноября «112 Украина».

По словам Порошенко, он уже поручил главе украинского Нацбанка провести соответствующую разъяснительную работу с банками.

В понедельник Верховная рада приняла с доработками предложенный Порошенко законопроект о введении военного положения. Особый режим вводится с 28 ноября сроком на 30 дней в некоторых областях Украины.

Причиной послужил инцидент с вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды России в Черном море 25 ноября. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и были задержаны с применением силы.

Возбуждено уголовное дело, 12 украинских моряков арестованы решением суда.

Решение о введении военного положения уже раскритиковали как действующие депутаты рады, так и эксперты, и бывшие украинские президенты Виктор Ющенко, Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Все они уверены, что данный правовой режим навредит только самим украинцам.