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Посольство предупредило о росте числа отказов россиянам во въезде на Украину

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS
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Посольство РФ в Киеве предупредило собирающихся на Украину россиян о возросшем числе отказов во въезде в страну. По последним данным, границу не смогли пересечь 76 человек в аэропортах Борисполь и Киев.

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В представительстве отметили, что уже направили ноту с просьбой объяснить причины данной ситуации во внешнеполитическое ведомство Украины.

«От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается», — отмечается в сообщении на сайте российского посольства.

Дипломаты добавили, что сотрудники пограничных служб не пропускают российских граждан на территорию Украины, несмотря на соблюдение ими всех требований. По их словам, украинские специалисты намеренно затягивают проверочные мероприятия.

При этом в Госпогранслужбе Украины считают, что никаких законов не нарушали. По их словам, они действовали на основе законодательства страны, согласно которому оформляют иностранцев, а  российские граждане не смогли подтвердить цель поездки.

Ранее 27 ноября сообщалось, что глава Херсонской области Украины заявил о введении ограничений по пропуску граждан России на границе с Крымом. Он уточнил, что для россиян пункты пропуска в обе стороны работают в режиме ограниченного пересечения.

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