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В аэропортах Киева пограничники не пропустили на Украину 76 россиян

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Фото: РИА Новости/Андрей Волошин
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Пограничники в киевских аэропортах Борисполь и Киев не пропустили 76 граждан Российской Федерации, среди которых были и прилетевшие из Минска. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

«Сегодня в аэропорту Борисполь при осуществлении мер контроля, пограничники не пропустили 36 граждан РФ. Также в аэропорту Киев не смогли пересечь границу Украины 40 россиян», — пишет ведомство.

Также отмечается, что сотрудники погранслужбы не нарушали закон и действовали на основе законодательства страны, согласно которому оформляют иностранцев. По данным Госпогранслужбы, «граждане Российской Федерации не смогли подтвердить цель поездки, поэтому их не пропустили на Украину».

Ранее 27 ноября сообщалось, что глава Херсонской области Украины заявил о введении ограничений по пропуску граждан России на границе с Крымом. Он уточнил, что для россиян пункты пропуска в обе стороны работают в режиме ограниченного пересечения.

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