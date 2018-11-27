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Лавров выразил обеспокоенность из-за ограничения языковых свобод на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с нарушениями образовательных и языковых прав и свобод на Украине. Об этом он заявил 27 ноября по итогам переговором со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

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«РФ очень озабочена нарушениями украинскими властями языковых, образовательных, религиозных прав и свобод, особенно языковых и образовательных прав национальных меньшинств», — цитирует его «РИА Новости».

Кроме того, Лавров выразил надежду, что члены Евросоюза, Совета Европы и ОБСЕ смогут оказать влияние на Киев и заставят его выполнять международные обязательства.

В октября парламент Украины принял в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование этого языка практически во всех сферах жизни. При этом в прошлом году в стране вступил в силу закон об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках национальных меньшинств.

В июне бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион призвала украинцев «давать ногой в челюсть» каждому русскоговорящему.

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