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Эксперт объяснил ограничение пропуска россиян через границу в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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В решении главы Херсонской области ограничить пропуск россиян на границе с Крымом нет ничего удивительного, поскольку этот регион входит в число тех, где на 30 суток введено военное положение. Такое объяснение дал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» во вторник, 27 ноября. 

«Во вчерашнем указе о военном положении и решении рады по этому поводу обозначено ограничение перемещения некоторых групп российских граждан через украинскую границу. Поэтому они просто выполняют то, что решили», — сказал он. 

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По словам эксперта, такой «приграничный обмен» не нужен киевским властям в условиях военного положения и предстоящей избирательной компании. 

«Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что все эти области, где введено военное положение на 30 суток, это те регионы Украины, где, выражаясь прежней цветовой дифференциацией политических настроений в этой стране, к «оранжевым» силам относятся, мягко говоря, сомнительно. Я имею в виду, к тем, кто находится сейчас у власти на Украине, в том числе к [президенту Украины Петру] Порошенко», — добавил Мартынов. 

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Позже выяснилось, что на кораблях находились сотрудники Cлужбы безопасности Украины (СБУ).

Для их принудительной остановки российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября в ряде областей страны. Его решение поддержала Верховная рада.

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