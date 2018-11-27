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Украинских рыбаков попросили покинуть Азовское море

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Фото: ТАСС/Матыцин Валерий
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Украинским рыбакам, находящимся в Азовском море, рекомендовано вернуться в порты. Об этом написал первый заместитель министра аграрной политики Украины Максим Мартынюк в своем Facebook. 

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Он уточнил, что никаких юридических или фактических ограничений к морякам не применялось. 

Как объяснил чиновник, такие меры были предложены в качестве предосторожности из-за возможной экскалации конфликта в Азовском море и режима военного положения на Украине. 

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Позже выяснилось, что на кораблях находились сотрудники службы безопасности Украины (СБУ).

Для их принудительной остановки российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате чего трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Жизни иностранных граждан ничего не угрожает.

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября на всей территории страны. Его решение поддержала Верховная рада. 

Ранее, 26 ноября, ФСБ представила полную хронологию событий в Керченском проливе и показала видео допроса задержанных моряков ВМС Украины.

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