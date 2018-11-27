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В Херсонской области ограничили пропуск россиян на границе с Крымом

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Глава Херсонской области Украины заявил о введении ограничений по пропуску граждан России на границе с Крымом. Об этом 27 ноября сообщает ТАСС.

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Он уточнил, что для россиян пункты пропуска в обе стороны работают в режиме ограниченного пересечения. В это же время граждан Украины и других государств пропускают через украинские КПП без ограничений.

Речь идет о пунктах пропуска «Чаплинка», «Каланчак» и «Чонгар».

Такое решение украинская сторона приняла после провокации в Аховском море. 25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Керченском проливе. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

ФСБ 26 ноября представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Позже в украинском ведомстве подтвердили их нахождение на судах, заявив, что они выполняли связанное с контрразведкой служебное задание.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в ряде областей страны. Режим начнет действовать с 28 ноября в течение 30 дней.

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