Госдеп США призвал вернуть Украине задержанные корабли и моряков

Госдепартамент США призвал президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина соблюдать свои международные обязательства, а также проявлять сдержанность. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он также заявил, что Соединенные Штаты осуждают применение силы в отношении украинских судов, а также призвал Москву вернуть Киеву задержанные украинские корабли и членов их экипажей.

«Мы призываем Россию вернуть Украине ее суда и задержанных членов экипажа, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, что распространяется и на ее территориальные воды», — цитирует Помпео ТАСС.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, чтобы уладить ситуацию, украинский и российский лидеры должны приступить к прямым переговорам.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил в эфире НСН, что инцидент в Керченском проливе может отрицательно повлиять на встречу Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20, который состоится в Аргентине в конце текущей недели.

Ранее на вопрос о том, будет ли этот вопрос рассматриваться на саммите G20, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил, что это не тема мероприятия. «Если будут подниматься вопросы на полях, ни у кого не может возникать сомнений, что президент даст исчерпывающие объяснения», — заверил пресс-секретарь глава государства.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

ФСБ 26 ноября представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Позже в украинском ведомстве подтвердили их нахождение на судах, заявив, что они выполняли связанное с контрразведкой служебное задание.

26 ноября власти Украины ввели военное положение в ряде областей страны. Режим начнет действовать с 28 ноября в течение 30 дней.

Песков во вторник, 27 ноября, заявил, что решение Украины ввести военное положение в стране — внутреннее дело государства, но на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными. По его мнению, такой шаг может спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.