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Патрушев назвал действия Киева в акватории Крыма спланированной провокацией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Действия кораблей военно-морских сил Украины в Керченском проливе выглядят как спланированная провокация, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

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«Незаконное пересечение государственной границы РФ украинскими кораблями, безусловно, является грубейшим нарушением международного морского права», — приводит его слова «Федеральное агентство новостей».

Глава российского Совбеза отметил, что действия Киева стали постоянным источником угроз, а последние события у побережья Крыма — еще одной строчкой в списке преступлений украинских властей.

По его словам, произошедшим в Керченском проливе президент Петр Порошенко в очередной раз подтвердил, что в отсутствие внятной предвыборной программы он намерен строить свою избирательную кампанию за счет подобных историй. Патрушев также не исключил отмены выборов главы государства на Украине.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники службы безопасности Украины. Позднее в СБУ подтвердили их нахождение на кораблях. Там заявили, что они выполняли служебное задание, связанное с контрразведкой.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.

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