Военный политолог объяснил роль сотрудников СБУ на захваченных кораблях

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) должны были контролировать действия украинских моряков во время провокации в Керченском проливе, предположил в беседе с «Известиями» руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Ранее, 27 ноября СБУ подтвердила нахождение своих сотрудников на кораблях, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе. Они выполняли служебное задание, связанное с контрразведкой, говорится в сообщении ведомства.

Под контролем СБУ

«Полагаю, что руководством СБУ был изложен своим сотрудникам такой сценарий действий, чтобы они, находясь на кораблях, контролировали выполнение задачи. Ведь украинские моряки могли просто поплыть и сдаться нашим погранслужбам», — рассказал военный политолог.

Само присутствие сотрудников СБУ на бортах кораблей показывает, что была некая координация операции со стороны спецслужб. Разведчики работали с руководством команды кораблей, чтобы задача была выполнена, подчеркнул эксперт.

«Наличие спецслужб на борту кораблей — это еще один фактор, доказывающий провокационность действий Украины. При чем операция прорабатывалась вместе с западными партнерами. Буквально с первых же минут задержаний реакция Запада была односторонней», — отметил руководитель бюро.

Пушечное мясо

На Украине всерьез рассматривали вариант развития событий, при котором Россия потопит украинские корабли вместе с экипажем, убежден Михайлов.

«Их конкретно бросали, как пушечное мясо. Возможно, ожидали, что сработают береговые комплексы и просто потопят их. Это было бы выгоднее Украине в два раза, если бы экипаж погиб, а катера ушли на дно. Тогда можно было бы трубить об огромном размахе бедствия с их стороны и сильно возбудить западные СМИ».

Эксперт отметил, что российские пограничники поступили в высшей степени профессионально, когда пресекли провокацию и максимально сохранили здоровье экипажа.

«Судя по показаниям, которые дают задержанные украинские моряки, они до конца не понимали сам смысл их вояжа в наши территориальные воды. Как мне кажется, людей использовали «в серую», им обосновали совсем другую задачу. Возможно, они и не знали, что их будут задерживать. Им могли объяснить, что между двумя странами есть некая договоренность, что они пройдут по своему маршруту, провокация будет зафиксирована и уйдет в медиа, но на них это никак не отразится», — заключил эксперт.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие. В результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения, все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК России «Незаконное пересечение государственной границы».

На фоне этого инцидента украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.

Ранее, 26 ноября, ФСБ представила полную хронологию событий в Керченском проливе и показала видео допроса задержанных моряков ВМС Украины.