Кремль отказался назвать условия возвращения вторгшихся в РФ кораблей

В Кремле на данный момент не готовы назвать условия для возвращения Украине военных кораблей и экипажа, задержанных в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ. Об этом 28 ноября журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о каких-либо решениях, которые принимались бы по этой теме», — пояснил официальный представитель Кремля.

25 ноября корабли ВМС Украины «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» в нарушение конвенции ООН вторглись в исконно российские территориальные воды в акватории Черного моря, а затем начали движение в сторону Керченского пролива. При этом суда опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российской стороне пришлось применить силу для остановки кораблей. Суда и экипажи сначала доставили в Керчь, где раненых украинских граждан госпитализировали. Остальных членов экипажей затем перевезли в Симферополь для избрания меры пресечения.

ФСБ также опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Позже в украинском ведомстве подтвердили, что они выполняли связанное с контрразведкой служебное задание.