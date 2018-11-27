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Замглавы МИД РФ исключил военное значение провокации Украины в Азове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Провокация украинских судов в Керченском проливе не будет иметь никакого военного значения, полагает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом он заявил 27 ноября «на полях» Конгресса европейской безопасности и обороны в Берлине.

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«С военной точки зрения инцидент абсолютно исчерпан. И мне представляется, что все-таки в конечном итоге должен возобладать разум», — цитирует его «Интерфакс».

Вместе с тем Грушко отметил, что «отдельные проблески такого разума» всё же присутствуют в идеологизированных заявлениях западных лидеров, которые сейчас призывают к сдержанности обе стороны и тем самым признают вину в случившемся как РФ, так и Украины.

«Это такое, сквозь зубы, признание того, что вина лежит и на украинской стороне, даже с их точки зрения», — отметил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

25 ноября три украинский военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — незаконно вторглись в территориальные воды РФ в акватории Черного моря, опасно маневрируя и игнорируя требования российских властей. Для задержания нарушителей у Керченского пролива российской стороне пришлось применить силу. В результате пострадали три украинских моряка, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в больнице. Остальных членов экипажа доставили в Севастополь, где им изберут меру пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы» России.

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.

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