МИД Австрии допустил санкции против РФ из-за инцидента в Керченском проливе

Австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль допустила введение новых санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает Reuters.

«Все зависит от анализа фактов и от дальнейшего поведения сторон», — заявила глава австрийского МИДа, отвечая на вопросы журналистов во время конференции по безопасности в Берлине. Она добавила, что очень обеспокоена инцидентом, потому что ситуация может стать еще опаснее.

«Важно решить конфликт вербально, а не с помощью оружия», — передает агентство слова Кнайсль.

27 ноября Госдепартамент США призвал президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина соблюдать свои международные обязательства, а также проявлять сдержанность. По его словам, Соединенные Штаты осуждают применение силы в отношении украинских судов, а также призвал Москву вернуть Киеву задержанные украинские корабли и членов их экипажей.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вошли в территориальные воды Российской Федерации в Черном море. Украинская сторона не подавала заявок на проход флота через Керченский пролив. При этом корабли не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также совершали «опасное маневрирование». По нарушителям был открыт огонь, суда и их экипажи задержаны сотрудниками ФСБ.

Российское министерство иностранных дел назвало произошедшее провокацией и запросило созыв экстренного заседания Совбеза ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности.