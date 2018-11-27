Суд арестовал первого из задержанных у берегов Крыма украинских моряков

Суд Симферополя на заседании во вторник, 27 ноября, арестовал на два месяца первого из задержанных украинских моряков, нарушивших российскую государственную границу в районе Керченского пролива. Им оказался Владимир Варимез из Одесской области 1992 года рождения.

«Суд постановил, ходатайство о заключении под стражу подлежит удовлетворению. Назначить меру пресечения до 25 января 2019 года», — цитирует слова судьи ТАСС.

Моряку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК PФ «Незаконное пересечении границы, совершеннoе группой лиц пo предварительному сговору или организованной группой, либo с применением насилия или с угрозой его применения». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Отмечается, что своей вины Варимез не признал. Всего 27 ноября суд планирует избрать меру пресечения для 12 из 24 задержанных моряков.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

В настоящее время суда и украинские военные задержаны и доставлены в Симферополь, пострадавшим оказана медицинская помощь. Позднее ФСБ опубликовала хронологию событий в Керченском проливе и видео допроса задержанных, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ).

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в стране с 28 ноября. Режим будет действовать в некоторых регионах страны.