Прямой эфир
Сюжет:

Адвокаты украинских моряков обжалуют арест

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Адвокаты нескольких моряков Военно-морских сил (ВМС) Украины, арестованных за нарушение российской морской границы во время Керченского инцидента, намерены обжаловать решение суда.

Во вторник 27 ноября Киевский районный суд города Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинцев.

До 25 января 2019 года в СИЗО останутся Владимир Варымез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Михаил Власюк, Сергей Попов, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Роман Мокряк, Владислав Костышин.

Адвокат моряка Юрия Будзыло Айдер Азаматов отметил, что он не согласен с таким решением и считает его незаконным.

«Вынесено не на основе как норм российского законодательства, так и норм международного права. В течение трех суток защита будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма на данное незаконное решение суда», — цитирует ТАСС Азаматова.

О намерении подать апелляцию заявили и защитники арестованных моряков Михаила Власюка и Романа Мокряка — Ислям Велиляев и Джемиль Темишев соответственно.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту корабли задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Советник Порошенко анонсировал объединительный собор церкви
В аэропортах Киева пограничники не пропустили на Украину 76 россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017