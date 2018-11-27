Адвокаты украинских моряков обжалуют арест

Адвокаты нескольких моряков Военно-морских сил (ВМС) Украины, арестованных за нарушение российской морской границы во время Керченского инцидента, намерены обжаловать решение суда.

Во вторник 27 ноября Киевский районный суд города Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинцев.

До 25 января 2019 года в СИЗО останутся Владимир Варымез, Виктор Беспальченко, Владимир Терещенко, Андрей Опрыско, Юрий Будзыло, Сергей Цыбизов, Михаил Власюк, Сергей Попов, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Роман Мокряк, Владислав Костышин.

Адвокат моряка Юрия Будзыло Айдер Азаматов отметил, что он не согласен с таким решением и считает его незаконным.

«Вынесено не на основе как норм российского законодательства, так и норм международного права. В течение трех суток защита будет подавать апелляционную жалобу в Верховный суд Крыма на данное незаконное решение суда», — цитирует ТАСС Азаматова.

О намерении подать апелляцию заявили и защитники арестованных моряков Михаила Власюка и Романа Мокряка — Ислям Велиляев и Джемиль Темишев соответственно.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту корабли задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.