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Советник Порошенко анонсировал объединительный собор церкви

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Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
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Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко 27 ноября назвал дату, когда будет объявлено о предоставлении автокефалии церкви на Украине.

По его словам, официальное сообщение об этом появится 29 ноября и в тот же день станет известна дата объединительного собора. Это произойдет после завершения очередного заседания Синода Вселенского патриархата.

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«В четверг, 29 ноября, после завершения Синода будет официальное сообщение, и оно станет окончательной точкой в этом процессе», — цитирует Павленко «Интерфакс».

Он отметил, что на заседании Синода 27–29 ноября должен быть утвержден текст томоса об автокефалии. После этого состоится объединительный собор, на котором будет избран глава новой церкви. Предварительно, собор намечен на декабрь.

25 ноября президент Украины Петр Порошенко охарактеризовал предстоящее предоставление автокефалии исполнением мечты украинцев, а самостоятельную церковь «гарантией духовной свободы» для жителей страны.

17 ноября стало известно, что несколько десятков сторонников автокефалии Украинской церкви напали в Кривом Роге на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема — представителя канонической Украинской православной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

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