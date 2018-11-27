Суд арестовал 12 украинских моряков за нарушение границы РФ

Киевский районный суд Симферополя во вторник, 27 ноября, арестовал на два месяца до 25 января 2019 года 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины, которые были задержаны в Керченском проливе.

Речь идет об Андрее Опрыско, Сергее Цыбизове, Юрии Будзыло, Владимире Терещенко, Викторе Беспальченко, Владимире Варымезе, Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Сергее Чулибе, Владиславе Костышине, Сергее Попове и Романе Мокряке, сообщает «Интерфакс».

При этом Мокряк — командир малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск».

Также офицером вооруженных сил Украины является Попов. В зале суда он рассказал, что что в Крыму у него проживают друзья и родственники, он учился в Академии военно-морских сил в Севастополе с 2008 по 2013 год, передает «РИА Новости».

Адвокат Попова заявила, что ее подзащитный свою вину не признает и настаивает на более мягкой мере пресечения, так как не намерен скрываться от следствия.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом они опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту корабли задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.