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Евросоюз принял заявление по инциденту в Керченском проливе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Alberto Pezzali
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Евросоюз обеспокоен ситуацией в Керченском проливе и призывает к снижению напряженности в регионе. Об этом говорится в распространенном 28 ноября заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини от имени ЕС.

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«ЕС выражает крайнюю озабоченность по поводу опасного роста напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни <…> Мы встревожены применением силы Россией, что на фоне усиливающейся милитаризации в регионе неприемлемо», — цитирует заявление «РИА Новости».

Кроме того, ЕС призвал стороны проявить сдержанность, снизить напряженность, а РФ освободить украинских моряков.

«Европейский союз будет и внимательно следить за развитием ситуации и настроен действовать адекватным образом совместно со своими международными партнерами», — говорится в заявлении.

О возможном введении новых антироссийских санкций в документе не говорится.

Как стало известно «Известиям» ЕС не только не намерен вводить санкции, но предлагает помощь в налаживании диалога между Москвой и Киевом.

«Конечно, со стороны антироссийски настроенных лиц мы услышим привычные призывы к усилению давления. Но очевидно, что недавний инцидент — очередная провокация со стороны Киева. Поэтому Брюссель останется в стороне», –– заявил замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ Йиржи Машталка.

25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. Требования погранслужбы ФСБ остановиться они проигнорировали. Российской стороне пришлось применить силу для задержания кораблей. Возбуждено уголовное дело, украинские моряки арестованы по решению суда до 25 января.

В России назвали инцидент провокацией, необходимой украинским властям перед президентскими выборами.

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