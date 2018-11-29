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На провокацию не повелись: ЕС не будет вводить новые санкции против РФ

Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Евросоюз не будет вводить санкции в отношении Москвы после недавнего инцидента в Керченском проливе. Об этом «Известиям» сообщил информированный источник в одной из структур ЕС. Более того, как признался «Известиям» высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах, в разговорах с представителями РФ западные партнеры не только не говорят о введении каких-либо ограничительных мер, но даже предлагают помощь в налаживании диалога между Москвой и Киевом. В Европарламенте такое решение мотивировали нежеланием обострять и без того непростые отношения Брюсселя с Россией. По мнению сенатора Владимира Джабарова, в реальности в ЕС прекрасно осознают всю провокационность украинских действий.

Предложения обсудить новые санкции против России начали звучать от отдельных европейских политиков вслед за недавними событиями в Керченском проливе. Впрочем, эти голоса оказались в явном меньшинстве. Вводить новые санкции в отношении России из-за инцидента, произошедшего 25 ноября Евросоюз не планирует, заверил «Известия» собеседник в дипломатических кругах ЕС.

— Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ. Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий, — сказал он «Известиям».

В том же ключе высказался и высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

— Во всех беседах представители стран Евросоюза не говорят о каких-то новых мерах против России. Поэтому никаких санкций мы не ожидаем. Наоборот, европейские партнеры спрашивают, чем они могут помочь в диалоге с Киевом. Все прекрасно понимают мотивы произошедшего, — пояснил собеседник «Известий».

25 ноября три судна украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. После отказа остановиться судна были задержаны, а 24 украинских моряков, двое из которых оказались сотрудниками СБУ, переправили в Симферополь. Там суд вынес решение об их аресте на два месяца.

Замглавы делегации Европарламента по отношениям с РФ Йиржи Машталка уверен, что ЕС воздержится от новых антироссийских мер из-за эпизода в Керченском проливе, поскольку многие в Брюсселе уже осознали: механизм санкций не имеет смысла.

— Руководство многих европейских стран заинтересовано в диалоге с Москвой. На этом фоне дополнительные санкции — просто нелепость. Конечно, со стороны антироссийски настроенных лиц мы услышим привычные призывы к усилению давления. Но все останется на уровне заявлений, — сказал «Известиям» политик. — Кроме того, очевидно, что недавний инцидент — очередная провокация со стороны Киева. Поэтому Брюссель останется в стороне и не будет обострять и так непростые отношения с Россией.

ЕС не хочет инициировать введение ограничений, от которых сами европейские страны испытывают большие потери, пояснил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Как правило, первыми санкции вводят американцы, а Европа повторяет их шаги. А быть инициаторами европейские страны, очевидно, не хотят, поскольку прекрасно понимают провокационность украинских действий, — сказал «Известиям» сенатор. — ЕС сдержанно воспринял инцидент, понимая, что пользы от новых ограничений никакой не будет — только вред.

Решение о любых санкциях должно единогласно утверждаться на заседании Совета  ЕС всеми 28 странами-членами объединения, напомнили «Известиям» в пресс-службе Европейской комиссии. Однако учитывая позицию Германии и Франции, которые выступили против новых антироссийских санкций, а также настрой стран вроде Италии и Венгрии на нормализацию отношений с Москвой, можно с уверенностью сказать, что согласия в этом вопросе в ЕС не будет.

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