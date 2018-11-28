Азов услышан: о чем собираются говорить Путин и Трамп

На встрече президентов РФ и США в Буэнос-Айресе — при условии, что она состоится — речь может зайти о пересмотре санкционной политики и поиске точек соприкосновения между странами. Об этом Владимир Путин заявил, выступая на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» в Москве. Российско-американские переговоры уже стали самым ожидаемым событием предстоящего саммита G20 в Аргентине. По словам собеседников «Известий» и в Москве, и в Вашингтоне, основной темой диалога должен был стать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако противоречивые заявления, звучащие из Белого дома после украинской провокации в Керченском проливе, могут не просто изменить повестку встречи, но и привести к ее отмене. Между тем в ходе саммита у Владимира Путина уже запланирован целый ряд двусторонних встреч: с французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, а также с президентом Аргентины Маурисио Макри и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Также в Буэнос-Айресе пройдут неформальные переговоры лидеров стран БРИКС.

В Вашингтоне от Дональда Трампа ждут жесткой реакции на «морской конфликт» России и Украины. Глава Белого дома, выдержав паузу, уже заявил, что может отказаться от переговоров с Владимиром Путиным. В Кремле, в свою очередь, отметили, что не получали информации от американских коллег об отмене встречи. Действия президента США не соответствуют духу «цивилизованной дипломатии», однако это — та реальность, в которой приходится сейчас работать Москве, сказал «Известиям» экс-посол РФ в США, первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Синдром отмены

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе, где с 30 ноября по 1 декабря пройдет саммит G20, планировались давно. Как утверждают обе стороны, поговорить о наболевшем российский и американский лидеры должны были еще в Париже — во время торжественных мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Однако тогда Франция попросила президентов перенести разговор, побоявшись, что этот диалог затмит все запланированные события. Главы России и США заверили обеспокоенную общественность, что всё идет по плану и обсуждение международных и двусторонних проблем обязательно пройдет, но — уже в Аргентине.

путин трамп Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны Фото: РИА Новости/ТАСС/POOL/Михаил Метцель

27 ноября Белый дом сообщил, что встреча двух лидеров пройдет в Буэнос-Айресе. Однако спустя несколько часов Дональд Трамп, до этого не комментировавший обострение отношений между Россией и Украиной, заявил, что крайне расстроен «агрессией» и поэтому может и вовсе отказаться от переговоров.

Председатель международного комитета палаты представителей Эд Ройс в беседе с российскими журналистами пояснил, что Вашингтон требует от Москвы освободить задержанных украинских моряков и как можно скорее урегулировать ситуацию. По словам конгрессмена, США хотят хороших отношений с РФ, потому что стабильность играет на руку американской нацбезопасности. Одновременно с этим Эд Ройс добавил: вводить отдельные ограничительные меры из-за инцидента в Керченском проливе США не планируют, но и прекращать «давить на Россию» не собираются.

Если переговоры в Буэнос-Айресе состоятся, их ключевым вопросом должно стать обсуждение ДРСМД, уверен экс-советник Пентагона, руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц.

— России и США необходимо найти путь к обновлению и оживлению ДРСМД либо разработать сценарий, при котором прекращение действия договора не приведет к кризису отношений между Востоком и Западом, — сказал американский эксперт «Известиям».

Ричард Вайц Ричард Вайц Фото: РИА Новости/Иван Климычев

По его мнению, во время встречи лидеры могли бы обсудить и будущее СНВ-III — действие двустороннего договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений истекает в 2021 году. Перспективы ДРСМД и этого договора отражают видение Москвой и Вашингтоном будущего глобального режима контроля над вооружениями, подчеркнул Ричард Вайц.

Однако перестроить повестку переговоров может пресловутый «киевский вопрос». По мнению эксперта, тема Украины не должна была фигурировать на встрече в Аргентине под номером один. Но с учетом событий последних дней становится очевидно, что она «приобрела дополнительную важность», отметил Ричард Вайц.

Дипломатия не в духе

В Кремле между тем заявили, что США не информировали российскую сторону об отмене переговоров. Как заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «подготовка к встрече продолжается, иной информации от американских визави не поступало». По его словам, график главы государства «расписан по минутам: саммит «двадцатки», встречи на полях и официальный визит в Аргентину».

Сам президент, выступая 28 ноября на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!», отметил, что Москва готова к поиску точек соприкосновения с США, и выразил надежду, что переговоры с Дональдом Трампом состоятся, призвав Вашингтон отказаться от политики односторонних санкций.

— Мы к этому готовы, мы хотим этого. Об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом США в Аргентине, об этом тоже будем говорить, — сказал президент, отвечая на вопрос о том, как можно улучшить российско-американские отношения.

По мнению главы государства, администрации США необходимо прийти к консенсусу внутри американских элит, чтобы выйти на конструктивное сотрудничество.

путин Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания «Создавать партнерства. Устранять разногласия» в рамках X инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» в Центре международной торговли Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Комментируя инцидент в Керченском проливе, который и послужил поводом для Дональда Трампа задуматься об отмене переговоров, Владимир Путин подчеркнул, что это была провокация украинских властей, организованная в преддверии президентских выборов в марте 2019 года.

Заявления главы Белого дома о возможности отмены согласованных переговоров не сочетаются с общепринятыми правилами организации встреч на высшем уровне, считает бывший посол РФ в США Сергей Кисляк.

— Это плохо согласуется с духом цивилизованной дипломатии, потому что идет нормальная подготовка встречи президентов, к которой, казалось бы, не только мы, но и американцы должны относиться серьезно. Но это — нынешний стиль наших американских коллег. К сожалению, это объективная реальность, — сказал «Известиям» дипломат.

Учитывая количество накопившихся вопросов, ответы на которые президенты должны дать как друг другу, так и общественности, отказ от встречи со стороны Дональда Трампа будет выглядеть весьма контрпродуктивно. Ведь, как говорят дипломаты, лишь путем диалога можно достичь договоренностей, а напряжение лучше снимается откровенным и конструктивным разговором. И в этом случае отмена запланированных переговоров явно не добавит стабильности в отношениях России и США.