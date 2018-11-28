Трамп не исключил отмены встречи с Путиным на G20 из-за инцидента в Черном море

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

В интервью The Washington Post 27 ноября Трамп отметил, что в ближайшее время ждет полного отчета от службы национальной безопасности США по ситуации в Керченском проливе и после этого будет принимать решение о переговорах.

«Это будет определяющим. Может быть, я не стану проводить встречу. Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии», — сказал президент США.

Саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президенты России и США планируют провести переговоры, однако, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, дата встречи всё еще прорабатывается.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для задержания кораблей. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы. 27 ноября суд арестовал 12 украинских моряков.

В России инцидент расценили как провокацию. Песков подчеркнул, что во время инцидента российская сторона действовала в соответствии с международным и внутренним правом и адекватно реагировала на вторжение в свои территориальные воды.



