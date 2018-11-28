Сдвиг по базе: Киев просит разместить военный объект США на Украине

Власти Украины готовят очередную провокацию в адрес России. Киев пытается убедить США в необходимости создания военной базы на своей территории, сообщили «Известиям» два источника в правящих кругах страны. Информацию подтвердил и депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Парламентарий подчеркнул, что американское присутствие сможет обеспечить безопасность Украины. После инцидента в Керченском проливе частота обращений киевских властей за помощью к заокеанским партнерам выросла кратно, однако давать официальных обещаний Украине пока никто не собирается. Москва, в свою очередь, имеет право адекватно ответить на очередное обострение русофобского психоза, заявил «Известиям» сенатор Владимир Джабаров.

Судя по высказываниям собеседников «Известий» в украинских дипломатических кругах, страна, несколько лет назад взявшая курс на сближение с Западом, заинтересована в появлении на своей территории полноценной базы США. Пример киевские власти берут со своих европейских соседей, вновь озаботившихся «российской угрозой».

НАТО_1 Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише Фото: РИА Новости/Стрингер

— Мы видим, что Польша ведет активные переговоры по размещению американской базы из-за угрозы со стороны Москвы. Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США, — заявил источник «Известий» в дипломатических кругах Украины.

Еще один собеседник добавил, что пока речь идет о кулуарных переговорах и попытках объяснить Вашингтону, в чем же заключается необходимость создания военной базы. По его словам, этот вопрос приобретает особенную актуальность на фоне «обострения в Азовском мор» и очередного витка напряженности в отношениях Москвы и Киева.

Крымская мечта

Депутат от правящей партии «Блок Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил «Известиям», что тема размещения базы США на Украине действительно обсуждается с американской стороной.

НАТО_1 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент Украины Петр Порошенко Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Если говорить о политическом уровне, диалог с американцами об этом ведется. Если о юридическом, то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО, — сказал парламентарий. — База, конечно, нужна, это однозначно. Потому что иначе мы не можем полноценно обеспечивать нашу долгосрочную безопасность в связи с политикой Российской Федерации.

По словам парламентария, военная база обеспечит долгосрочную безопасность и поможет решить некие «вопросы военного сдерживания и противодействия». Место ее расположения должно определяться «с учетом угроз военного характера, которые могут возникать в стране», заявил Иван Винник. А возникать они могут, уверен депутат, на востоке Украины и на Крымском полуострове.

— База должна располагаться вблизи этих территорий, — сказал Иван Винник.

Без обязательств

Однако, несмотря на поддержку, которую США оказывают Киеву, Вашингтон пока не собирается давать Украине официальных обещаний, «поскольку данный шаг еще сильнее бы обострил отношения с Москвой», сообщил «Известиям» источник в американских политических кругах. С этим согласен и экс-советник Пентагона, военный эксперт Ричард Вайц.

— Существуют военные и дипломатические причины, по которым США в настоящий момент не рассматривают вероятность создания постоянной военной базы в этой восточноевропейской стране, — сказал «Известиям» руководитель Центра военно-политических исследований в Hudson Institute Ричард Вайц. — В военном отношении любая база была бы крайне уязвима перед потенциальным российским ответным ударом. Таким образом, безопаснее держать войска и оборудование в другом месте, где они могут быть лучше защищены.

НАТО_3 Украинские и американские военные во время совместных учений Фото: РИА Новости/Стрингер

С дипломатической же точки зрения многие европейские страны НАТО, а также Россия и ее союзники из ОДКБ воспримут инициативу по созданию базы как провокацию. Поэтому скорее можно ожидать продолжения ротации американских сил для совместных учений с украинцами, заключил политолог.

В России также сомневаются в том, что США пойдут на создание военной базы на территории Украины. По словам первого заместителя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, подобный шаг вызвал бы недоумение у многих американцев, включая действующих политиков.

— Сразу возникнет вопрос: кто будет финансировать содержание такой базы? Американцы, за свой счет? Это невыгодно. А Украине экономическая ситуация сейчас этого просто не позволяет. Даже в Польше уже некоторые сомневаются, нужна ли им база, — сказал «Известиям» сенатор. — Кроме того, одно дело сталкивать Россию и Украину, а совсем другое — самим влезать в это. Это просто желание, никакого реального подкрепления у таких «заявлений» нет. Россия, конечно, имеет право и возможности отвечать на такие шаги — на Украине сейчас просто очередное обострение русофобского психоза.

Воинственная риторика Киева никак не способствует миру и благополучию в этом регионе, согласен и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Они держат зажигалку над факелом. Порошенко и его соратники пытаются удержаться у власти с помощью провокаций и сохранения напряжения в российско-украинских отношениях, — заявил он «Известиям». — Циничность политиков на Украине просто зашкаливает.

Оно вам НАТО?

Соединенные Штаты нередко оказывают поддержку украинским властям в военных вопросах. Вашингтон поставлял Киеву противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» и ракеты, а в июле решил выделить $200 млн на оборону. В мае 2018-го Украина заявила, что до конца года в Очакове (Николаевская область) должно завершиться возведение оперативного центра ВМС, которое ведется при участии 1-го мобильного строительного батальона американских ВМС.

НАТО_2 Военный парад в Киеве в День независимости Украины Фото: TASS/Serg Glovny

Не так давно президент страны Петр Порошенко заявил, что «только интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует и мир, и безопасность, и независимость, и преодоление бедности». В НАТО же неоднократно подчеркивали, что альянс придерживается политики «открытых дверей» и заявку на присоединение к нему может подать любая страна. При этом, согласно уставу организации, в нее не могут быть приняты страны, у которых имеется территориальный спор. На прошлой неделе Верховная рада в первом чтении проголосовала за законопроект о закреплении в конституции страны вектора на интеграцию в ЕС и НАТО.