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ФСБ сообщила об обнаружении оружия на задержанных украинских кораблях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Сотрудники ФСБ обнаружили на задержанных в Керченском проливе украинских кораблях крупнокалиберные пулеметы, автоматы пистолеты и боеприпасы. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает пресс-служба российской спецслужбы.

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Так, на кораблях ВМС Украины нашли 30-миллиметровую пушку (4 ед.), автоматический гранатомет АГС-17 (4 ед.), крупнокалиберный пулемет Дягтерева-Шпагина (2 ед.), танковый пулемет Калашникова (4 ед.), автомат Калашникова (13 ед.), пистолет ПМ (4 ед.), травматический пистолет (1 ед.), сигнальный пистолет ПС (1 ед.), а также различные боеприпасы.

В сообщении подчеркивается, что пушка 30 мм, АГС-17 и ПКТ составляют одну артустановку — их всего четыре, по две на каждый катер.

Также силовики обнаружили на катере «Никополь» документ, в котором старшему группы ставится задача осуществить переход «скрытным порядком» из Одессы в Бердянск.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские корабли не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

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