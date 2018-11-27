Политолог оценил ситуацию вокруг задержанных украинских моряков

Суд примет справедливое решение в отношении задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Об этом «Известиям» заявил политолог Иван Мезюхо во вторник, 27 ноября.

Мезюхо допустил, что суд может вынести вердикт о высшей мере наказания для троих военных. «Уж слишком циничной была провокация Киева, которую успешно пресекли российские силовики. Они могут получить реальные сроки», — пояснил политолог.

Также собеседник «Известий» заявил о возможном обмене украинских моряков на фактически находящихся в плену у местных властей граждан России.

Помимо этого, Иван Мезюхо отметил возможность новых провокаций со стороны Украины. «Украина специально может выкрасть или арестовать каких-либо наших граждан, обвинить их в несуществующих преступлениях, чтобы потом предложить Москве обменять их на военных моряков».

26 ноября власти Украины ввели военное положение в стране. Поводом для данного шага стал инцидент, который произошел с судами ВМС Украины в Черном море.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом суда опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы России. К настоящему моменту суда задержаны и доставлены в Керчь. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело.

На фоне этих событий Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал ввести в стране военное положение на 60 суток. При этом Москва запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу поддержания международного мира и безопасности. На нем российская сторона предложила обсудить инцидент, произошедший в Черном море 26 ноября. Совбез повестку отклонил, а постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон и его европейские союзники поддерживают Киев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала провокацию в Керченском проливе заранее спланированной акцией.