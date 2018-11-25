Керчь-Еникальский канал пришлось на время закрыть для прохода гражданских судов. Три корабля ВМС Украины вошли в территориальные воды России. Военные встали всего в шести милях от Керченского моста. Вести себя столь нагло украинцы могут только по приказу самого Порошенко. Развязывание войны для Порошенко — отчаянная попытка поднять со дна рейтинг.

Экономика Украины — по сути рухнула, население задавлено новыми налогами. ЕС не спешит выдавать кредиты, требуя дальнейшего повышения сборов. Киеву неоткуда взять денег, кроме как просить экстренной военной помощи. Ничего, кроме новой войны, Порошенко предложить своему народу не может.