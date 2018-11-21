Событиям на майдане исполнилось пять лет

21 ноября 2018 года исполнилось пять лет с того дня, как на площади Независимости в центре Киева начали собираться протестующие против решения президента страны Виктора Януковича отложить ассоциацию с Евросоюзом. Жители столицы установили палаточный лагерь и пропагандировали «право украинцев на лучшую жизнь».

Через два месяца Янукович уходит в отставку, еще месяц спустя оппозиция формирует новое правительство, к власти приходит новый президент — Петр Порошенко. Между тем за несколько месяцев майдана погибли более ста человек.

В ноябре 2018 года по Украине вновь проходит череда народных бунтов — на этот раз из-за непомерно высоких цен на отопление. Жители страны требуют импичмента Порошенко.