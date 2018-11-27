Лавров призвал главу МИД Германии повлиять на Киев для избежания новых провокаций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим немецким коллегой Хайко Маасом призвал Берлин оказать влияние на Киев для предотвращения будущих провокаций с украинской стороны после инцидента в Керченском проливе.

«Германской стороне адресован призыв оказать влияние на руководство Украины в интересах предотвращения дальнейших провокаций в угоду внутриполитической конъюнктуре», — говорится в сообщении на сайте российского ведомства во вторник, 27 ноября.

25 ноября три украинских военных корабля пересекли государственную границу РФ и в нарушении конвенции ООН зашли в российские территориальные воды. При этом корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям погранслужбы РФ. К настоящему моменту судна задержали и доставили в Керчь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской стороны провокационными. Он указал, что Киев грубо нарушил нормы международного права и преднамеренно проигнорировал правила мирного прохода в территориальном море РФ.

27 ноября Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины