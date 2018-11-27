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В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов

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Фото: пресс-служба министерства обороны Украины/mil.gov.ua
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе. Среди прочего, в атаках применяется и тяжелое вооружение. Об этом 27 ноября заявил руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Якубов отметил, что из-за введения Киевом военного положения, увеличился риск активизации боевых действий в регионе.

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«Ситуация вдоль всей линии соприкосновения остается стабильно напряженной, активизация боевых действий со стороны вооруженных формирований Украины может начаться в любую минуту. В течение последних трех дней фиксируется увеличение количества обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины», — цитирует Якубова «РИА Новости».

Вечером 26 ноября Верховная рада Украины одобрила введение военного положения в отдельных областях страны после инцидента в Керченском проливе. Правовой режим будет действовать в течение 30 суток начиная с 28 ноября.

Перед голосованием Порошенко заявил, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областях. Кроме того, режим затронет «внутренние воды Азово-Керченской акватории».

При этом спикер парламента Андрей Парубий добавил к перечисленным Донецкую и Запорожскую области.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

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