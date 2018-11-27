В бельгийском парламенте поддержали действия России с украинскими кораблями

Депутат федерального парламента Бельгии от оппозиционной Народной партии Альдо Каркасси поддерживает действия России в инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщает «РИА Новости».

По словам бельгийского политика, российская сторона предпринимала действия в рамках международного права и вынуждена была защищаться. «Россия точно не заинтересована в конфликте, поскольку не она создала эту ситуацию, она была в позиции защищающейся стороны, а не стороны-нарушителя», — заявил Каркасси.

Парламентарий также убежден, что в этой ситуации «здравый смысл восторжествует».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров ранее во вторник заявил на пресс-конференции НСН, что Киев рассчитывал, что при нарушении государственной границы Россия потопит корабли ВМС Украины.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ РФ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

ФСБ 26 ноября представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Позже в украинском ведомстве подтвердили их нахождение на судах, заявив, что они выполняли связанное с контрразведкой служебное задание.

Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября объявил, что ввел военное положение в стране до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября. Военное положение будет применяться в некоторых регионах Украины только в случае наземной агрессии России. Украинский парламент в понедельник вечером одобрил введение военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней после инцидента в Черном море.

Задержанные за нарушение госграницы России моряки ВМС Украины были доставлены из Керчи в Симферополь, где им изберут меру пресечения. Об этом 27 ноября сообщили в Киевском районном суде Симферополя.