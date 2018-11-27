Патрушев назвал украинских моряков разменной монетой в игре Порошенко

Моряки с задержанных украинских кораблей в Черном море стали разменной монетой в руках президента страны Петра Порошенко. Об этом 27 ноября заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Военные моряки Украины стали разменной картой в политической игре президента Порошенко и его соратников, готовых идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти», — цитирует Патрушева «Аргументы и факты».

По словам секретаря Совбеза, у Порошенко в нынешних условиях невелики шансы остаться у власти. Патрушев связал инцидент в Керченском проливе с предстоящими на Украине выборами. По его мнению, в отсутствие внятной предвыборной программы украинский лидер «намерен строить свою избирательную кампанию исключительно на раздувании мнимых угроз», передает НСН.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Украинские суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

ФСБ 26 ноября представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых оказались и сотрудники службы безопасности Украины (СБУ). Позже в украинском ведомстве подтвердили их нахождение на судах, заявив, что они выполняли связанное с контрразведкой служебное задание.

Накануне президент Украины Петр Порошенко объявил, что ввел военное положение в стране до утверждения указа Верховной радой. По его словам, режим начнет действовать с 28 ноября. Военное положение, по его словам, будет применяться в некоторых регионах Украины только в случае наземной агрессии России. Украинский парламент в понедельник вечером одобрил введение военного положения с 28 ноября сроком на 30 дней после инцидента в Черном море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 27 ноября, что решение Украины ввести военное положение в стране является внутренним делом государства, но на фоне предстоящих выборов подобные меры становятся слишком подозрительными. По мнению официального представителя Кремля, такой шаг может спровоцировать обострение ситуации в Донбассе.

Моряки ВМС Украины, задержанные за нарушение госграницы России, были доставлены из Керчи в Симферополь, где им изберут меру пресечения. Об этом 27 ноября сообщили в Киевском районном суде Симферополя.