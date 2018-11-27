Задержанных украинских моряков доставили в Симферополь

Задержанные за нарушение госграницы России моряки ВМС Украины были доставлены из Керчи в Симферополь, где им изберут меру пресечения. Об этом 27 ноября агентству «РИА Новости» сообщили в Киевском районном суде Симферополя.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — вторглись на территорию России в Черном море. Они не реагировали на требования сопровождавших их кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота об остановке и совершали опасные маневры.

Российским военным пришлось применить оружие. Трое моряков были ранены, однако, по словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, угрозы их жизни нет. Все три украинских плавсредства задержали. Было возбуждено дело по статье УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы».

МИД России назвал произошедшее провокацией, целью которой является отвлечение украинского населения от внутриполитических проблем в стране.

26 ноября Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении 30-дневного военного положения в отдельных областях страны.