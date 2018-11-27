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Песков рассказал о реакции Москвы на введение военного положения на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Введение военного положения на Украине несет потенциальную опасность и может привести к эскалации напряженности. Об этом во вторник, 27 ноября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Что касается реакции российской стороны, то это надо наших военных спрашивать», — указал Песков.

Он добавил, что судьбу задержанных в Керченском проливе украинских моряков будет решать российский суд, а не Кремль.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября президент Украины Петр Порошенко предложил ввести в стране военное положение в связи с инцидентом в Керченском проливе. Верховная рада поддержала инициативу украинского лидера.

Военное положение будет действовать 30 дней начиная с 28 ноября. Режим затронет области, которые находятся вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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