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В Совфеде предупредили о новых провокациях Украины

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Украина не остановится на провокации в Керченском проливе. Такое мнение в беседе с  «Известиями» высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Полагаю, что провокация в Керченском проливе не будет единичной. Скорее всего, следует ожидать в скором времени провокации и в ДНР и ЛНР (самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. — Прим. «Известий»), и на других территориях», — рассказал сенатор.

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Комментируя инцидент, произошедший несколько дней назад в Керченском проливе, Бондарев заявил, что суда ВМС Украины совершили преступление, несанкционированно проникнув в территориальные воды России. «Любое нарушение госграницы суверенной страны несет в себе потенциальную угрозу, для устранения которой можно и должно принимать все адекватные ситуации меры. Украинские суда опасно маневрировали, вошли в нашу акваторию. Преступлением было бы не отреагировать!» — заявил он.

По его словам, сейчас важно, не отступая, донести свою позицию до международного сообщества, проведя на уровне Совбеза ООН разбирательство по факту украинских незаконных действий. «Совершено преступление — возбуждено уголовное дело, все просто и понятно», — подчеркнул председатель комитета.

Он также отметил, что президент Украины Петр Порошенко вместе с военным руководством страны сделали украинских моряков фактически заложниками, использовав их как пушечное мясо. «Честь и хвала российским пограничникам, которые в данной ситуации проявили не только оперативность, точность, профессионализм, но и выдержку, и гуманизм», — заключил сенатор.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали. В результате российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время они задержаны, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

26 ноября ФСБ представила полную хронологию событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.

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