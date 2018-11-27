Прямой эфир
Сюжет:

Россия призвала США «обуздать своих подопечных» на Украине

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в США обратилось к американской администрации с призывом «обуздать своих подопечных» на Украине, где радикалы уже не первый день устраивают провокации у российских дипмиссий.

Украина в положении: Порошенко стал «немножко диктатором»
Как военное положение повлияет на жизнь украинцев

В заявлении посольства РФ на официальной странице в Facebook, дипломаты выразили солидарность с коллегами, которые регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии в Киеве и не только.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — цитирует заявление диппредставительства России в Вашингтоне «РИА Новости».

С воскресенья, 25 ноября, у российских дипмиссий на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве радикалы файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ. Аналогичные события произошли во Львове, Харькове и в Одессе.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Корабли совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. Российская сторона была вынуждена применить силу и задержать плавсредства.

При этом власти США обвинили Россию в нарушении международного права, призвав международное сообщество осудить действия российской погранслужбы.

26 ноября ФСБ представила полную хронологий событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив, и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ляшко раскритиковал Порошенко за введение военного положения
МИД отреагировал на блокировку СБ ООН повестки о ситуации в Керченском проливе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017