Россия призвала США «обуздать своих подопечных» на Украине

Посольство России в США обратилось к американской администрации с призывом «обуздать своих подопечных» на Украине, где радикалы уже не первый день устраивают провокации у российских дипмиссий.

В заявлении посольства РФ на официальной странице в Facebook, дипломаты выразили солидарность с коллегами, которые регулярно сталкиваются с проявлениями агрессии в Киеве и не только.

«Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец», — цитирует заявление диппредставительства России в Вашингтоне «РИА Новости».

С воскресенья, 25 ноября, у российских дипмиссий на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве радикалы файерами и дымовыми шашками забросали посольство РФ. Аналогичные события произошли во Львове, Харькове и в Одессе.

В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Корабли совершали опасные маневры и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. Российская сторона была вынуждена применить силу и задержать плавсредства.

При этом власти США обвинили Россию в нарушении международного права, призвав международное сообщество осудить действия российской погранслужбы.

26 ноября ФСБ представила полную хронологий событий и опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков, среди которых также оказались сотрудники СБУ.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что украинские корабли преднамеренно проигнорировали правила мирного прохода через пролив, и Киев несет всю ответственность за произошедшее. Кроме того, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, российский лидер призвал Берлин повлиять на Украину и не допустить дальнейших опрометчивых действий со стороны украинских властей.