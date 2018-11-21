Прямой эфир

Украина сочла своей заслугой неизбрание россиянина главой Интерпола

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генерал-майор МВД России Александр Прокопчук не был избран президентом Интерпола во многом из-за его усилий.

Неполицейский произвол: Интерпол не даст сорвать выборы президента
В международной организации заявили, что у Киева и Вашингтона нет права вмешиваться в голосование и накладывать вето

Ранее 21 ноября стало известно, что главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование прошло на 87-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

«На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации. Наши аргументы и доводы, высказанные в ходе ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций», — сказал Аваков в интервью изданию «Обозреватель».

Двумя днями ранее Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Помимо Авакова, против его кандидатуры выступили американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против назначения россиянина. По их словам, допустить избрание Прокопчука президентом Интерпола — «всё равно что запустить лису в курятник». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле сожалеют о проигрыше кандидата от РФ на выборах главы Интерпола
В Совфеде назвали политизированным избрание нового главы Интерпола

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017