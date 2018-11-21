Украина сочла своей заслугой неизбрание россиянина главой Интерпола

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что генерал-майор МВД России Александр Прокопчук не был избран президентом Интерпола во многом из-за его усилий.

Ранее 21 ноября стало известно, что главой Интерпола стал представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование прошло на 87-й сессии Генеральной ассамблеи организации в Дубае.

«На решение повлияли мощные лоббистские усилия нашей делегации. Наши аргументы и доводы, высказанные в ходе ряда двусторонних переговоров, были услышаны большинством делегаций», — сказал Аваков в интервью изданию «Обозреватель».

Двумя днями ранее Аваков заявил, что Киев готов оставить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Помимо Авакова, против его кандидатуры выступили американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против назначения россиянина. По их словам, допустить избрание Прокопчука президентом Интерпола — «всё равно что запустить лису в курятник». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.