В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию действующего президента США Дональда Трампа выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из главных претендентов на место главы Интерпола.

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник», — говорится в документе, опубликованном на сайте сенатора Роджера Викера 19 ноября.

Заявление составлено от имени двух демократов Джин Шахин и Криса Кунса, а также республиканцев Викера и Марко Рубио. Сенаторы считают, что через Прокопчука Россия якобы планирует преследовать своих политических оппонентов и журналистов.

«По этим причинам мы призываем всех 192 членов проголосовать против его кандидатуры», — добавляется в тексте, передает «Федеральное агентство новостей»,

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.