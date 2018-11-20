Прямой эфир

В сенате США призвали не выбирать россиянина главой Интерпола

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа из четырех американских сенаторов призвала администрацию действующего президента США Дональда Трампа выступить против кандидатуры генерал-майора МВД России Александра Прокопчука, который является одним из главных претендентов на место главы Интерпола.

Кремль поддержал возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола

«Интерпол, выбирая генерал-майора Александра Прокопчука в качестве своего нового президента, все равно что запускает лису в курятник», — говорится в документе, опубликованном на сайте сенатора Роджера Викера 19 ноября.

Заявление составлено от имени двух демократов Джин Шахин и Криса Кунса, а также республиканцев Викера и Марко Рубио. Сенаторы считают, что через Прокопчука Россия якобы планирует преследовать своих политических оппонентов и журналистов.

«По этим причинам мы призываем всех 192 членов проголосовать против его кандидатуры», — добавляется в тексте, передает «Федеральное агентство новостей»,

Выборы нового главы Интерпола состоятся в среду, 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Киев готов приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель. По его словам, такое назначение представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют именно Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе из-за России
Кремль поддержал возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017