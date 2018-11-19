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Кремль поддержал возможное назначение россиянина на пост главы Интерпола

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 19 ноября, прокомментировал возможное назначение представителя России на пост главы Интерпола.

«Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру и хотели бы, чтобы российская кандидатура победила на этих выборах»,— заявил Песков.

16 ноября газета Financial Times сообщила, что фаворитом на выборах нового главы Международной организации уголовной полиции (Интерпол) называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. В 2011 году он возглавил Национальное центральное бюро Интерпола МВД России. С 2016 года Прокопчук является вице-президентом организации.

18 ноября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил во время 87-й сессии Генассамблеи в Дубае, что назначение россиянина на пост главы Интерпола представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира, пишет «Газета.ру».

Голосование в организации пройдет 21 ноября. До 7 октября 2018 года Интерпол возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал должность заместителя министра общественной безопасности КНР. Позже выяснилось, что Хунвэй был задержан на родине по обвинению во взяточничестве и ряде других преступлений. Французские власти 14 ноября официально закрыли расследование дела об исчезновении экс-главы Интерпола.

 

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