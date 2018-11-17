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Россиянина Александра Прокопчука назвали претендентом на пост главы Интерпола

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Вице-президент Интерпола россиянин Александр Прокопчук стал один из кандидатом на пост главы организации, сообщила 16 ноября газета Financial Times.

По данным издания, выборы главы международной организации уголовной полиции пройдут в следующую среду. Конкуренцию россиянину составит исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Чен Янг из Южной Кореи.

Прокопчук с 2016 года является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

До 7 октября нынешнего года Интерпол возглавлял Мэн Хунвэй, который также являлся замминистра общественной безопасности Китая.

За два дня до этого его супруга сообщила о таинственном исчезновении чиновника. Позже выяснилось, что Хунвэй задержан в КНР по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

Французские власти 14 ноября официально закрыли расследование дела об «исчезновении» экс-главы Интерпола.

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