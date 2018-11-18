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Киев воспротивился избранию россиянина главой Интерпола

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Назначение представителя России на пост главы Интерпола представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе 87-й сессии Генассамблеи в Дубае.  

«Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов», — приводит слова силовика пресс-служба украинского ведомства. 

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также являлся замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

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