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В Киеве радикалы напали на канадского журналиста

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинские радикалы напали на журналиста из Канады Майкла Колборна, который освещал проведение марша в защиту трансгендеров в центре Киева. Об этом рассказали устроители акции — общественная организация Insight в своем Facebook.

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Как пишут активисты, место проведения шествия трансгендеров менялось несколько раз из соображений безопасности. Однако у нового места демонстрантов встретили представители праворадикальных групп, которые начали бросать дымовые шашки.

Несмотря на препятствия, активистам удалось развернуть радужные и транс-флаги, а также баннеры с лозунгами и требованиями. Некоторые правые пытались перекрикивать речь и скандировали «Позор». 

Во время столкновений пострадали две девушки, которым в лицо распылили слезоточивый газ, их забрала «скорая». Колборну попали в лицо и разбили очки.

«Наряду с разбитыми очками, порезами на моем лице и губе доказательства того, что эта страна имеет огромную проблему с крайними радикалами. Прекратите преуменьшать ее», — написал канадский журналист в своем Twitter, его слова приводит ТАСС.  

По словам организаторов, внезапно полицейские в грубой форме приказали «сворачивать» митинг и пытались отобрать у участниц барабаны, поскольку «это не цирк». Местные СМИ уточняют, что правоохранители помогли участникам акции укрыться в метро, указывает «Федеральное агентство новостей»

Ранее на этом же митинге радикал напал на журналиста украинского телеканала NewsOne во время прямого эфира. В этот момент полиции рядом не было. 

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