Активисты разрисовали забор главы МВД Украины

Активисты разрисовали краской забор главы МВД Украины Арсена Авакова во время протестной акции возле его дома, сообщает «Украинская правда» в субботу, 17 ноября.

Украинцы принесли плакаты с надписями «Аваков, уходи!» и требуют отставки чиновника. По их словам, главная причина выдвигаемых условий — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк».

«Кто заказал Катю Гандзюк», — написали активисты на заборе, отмечает «РИА Новости».

Екатерина Гандзюк была советницей мэра Херсона. В конце июля 2018 года ее облили концентрированной серной кислотой возле собственного дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице.

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых.

Ранее в ноябре из-за расследования убийства Гандзюк собирался подать в отставку генпрокурор Украины Юрий Луценко. Однако президент его прошение отклонил.