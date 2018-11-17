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Активисты разрисовали забор главы МВД Украины

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Фото: РИА Новости
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Активисты разрисовали краской забор главы МВД Украины Арсена Авакова во время протестной акции возле его дома, сообщает «Украинская правда» в субботу, 17 ноября. 

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Украинцы принесли плакаты с надписями «Аваков, уходи!» и требуют отставки чиновника. По их словам, главная причина выдвигаемых условий — нераскрытые убийства и нападения на гражданских активистов из «списка Гандзюк».

«Кто заказал Катю Гандзюк», — написали активисты на заборе, отмечает «РИА Новости».  

Екатерина Гандзюк была советницей мэра Херсона. В конце июля 2018 года ее облили концентрированной серной кислотой возле собственного дома. Ожоги составили более 30% тела, кислота попала женщине на спину, голову, руку, а также в глаза. В начале ноября она скончалась в больнице. 

По факту нападения на чиновницу возбудили уголовное дело, его расследуют по статье «Покушение на убийство». Полицейские задержали шестерых подозреваемых. 

Ранее в ноябре из-за расследования убийства Гандзюк собирался подать в отставку генпрокурор Украины Юрий Луценко. Однако президент его прошение отклонил

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