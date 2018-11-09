Порошенко отклонил прошение Луценко об отставке

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление об отставке, которое подал генпрокурор страны Юрий Луценко. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера в пятницу, 9 ноября.

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте», — приводит сообщение «Интерфакс-Украина».

Как пояснили в пресс-службе, за отставку проголосовали 38 депутатов.

Луценко объявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Он связал свое решение с обвинениями в его адрес в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, 4 ноября скончавшейся в больнице.