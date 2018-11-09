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Порошенко отклонил прошение Луценко об отставке

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Фото: Global Look Press/Petro Poroshenko
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Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление об отставке, которое подал генпрокурор страны Юрий Луценко. Об этом сообщили в пресс-службе украинского лидера в пятницу, 9 ноября. 

«Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте», — приводит сообщение «Интерфакс-Украина»

Как пояснили в пресс-службе, за отставку проголосовали 38 депутатов. 

Луценко объявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Он связал свое решение с обвинениями в его адрес в недобросовестном расследовании дела о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, 4 ноября скончавшейся в больнице.

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