Появилось видео с места взрыва в Киеве

В Сети появилось видео с места трех взрывов в центре Киева, которые прогремели во время митинга. Запись выложили очевидцы.

ЧП произошло на Андреевском спуске, где киевляне протестовали против незаконного строительства многоэтажки. По информации украинского телеканала «Громадське», неизвестные бросили «неопределенные предметы», после чего прогремели три взрыва.

На представленных РЕН ТВ кадрах слышны крики, виден дым.

«С какой стороны провокаторы?» — спрашивает женщина за кадром.

Сейчас на месте работают экстренные службы, место ЧП было оцеплено. Информации о пострадавших нет.