СМИ сообщили о трех взрывах в центре Киева

Сразу три взрыва прогремели в Киеве на стройке Андреевского спуска. Об этом в пятницу, 9 ноября, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинский телеканал «Громадське».

Отмечается, что взрывы произошли во время акции протеста неподалеку от Андреевской церкви.

«Неизвестные бросили неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва. Дым был густым и имел неприятный запах», — говорится в тексте.

Сейчас на месте работают экстренные службы, место ЧП было оцеплено. Участники акции назвали произошедшее провокацией.

8 ноября сотрудники полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи (ЛЭП).