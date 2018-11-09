Самодельное взрывное устройство обнаружили на опорах ЛЭП под Донецком

Сотрудники полиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.



Уточняется, что устройство обнаружили в четверг, 8 ноября, недалеко от поселка городского типа Новый Свет, расположенного в 40 км от Донецка.

«Сотрудники МВД выясняют принадлежность взрывного устройства и устанавливают лиц, причастных к его изготовлению и установке», — говорится в пресс-релизе.

29 сентября взрыв прогремел на съезде компартии ДНР в Донецке. Сообщалось, что взрывное устройство было прикреплено под креслами в зале, где проходило собрание. В числе пострадавших оказался кандидат на пост главы самопровозглашенной республики Игорь Хакимзянов. По его словам, в момент взрыва он заходил в здание вместе со своим доверенным лицом.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после госпереворота на Украине. Жители Донецкой и Луганской областей выступили против новой киевской власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).