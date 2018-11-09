Бывший посол США на Украине призвал дать Киеву мощное оружие

Бывший посол США на Украине Джон Хербст во время заседания постоянного комитета парламента Канады призвал западные страны поставлять Киеву современное летальное оружие.

По его словам, предоставление вооружения находится не только в интересах Киева, но и Запада, так как позволит противостоять российским операциям. Среди оружия Хербст назвал ракеты класса «земля–земля» и «земля–море».

Это, по словам дипломата, сделает уязвимыми предполагаемые российские операции по высадке на берег. Также, по мнению экс-посла, Москва сильно обострила ситуацию на Азове, пишет «РИА Новости» со ссылкой на «Укринформ».

15 октября президент США Дональд Трамп похвастался, что гораздо активнее помогает Украине укреплять вооруженные силы, чем его предшественник Барак Обама.

Украина и США активизировали военное сотрудничество после госпереворота, произошедшего в 2014 году. После начала силовой операции в Донбассе американцы регулярно начали оказывать военную помощь вооруженным силам страны (ВСУ) на сотни миллионов долларов.

В декабре 2017 года администрация США впервые одобрила поставки Киеву летального оружия. В перечень вошли переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. В мае этого года сообщалось, что Украина получила от Великобритании, Канады, Литвы и США военных средств и летального оружия более чем на $40 млн.