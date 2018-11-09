Украинский депутат попал в ДТП с грузовиком

Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко и его помощница попали в автомобильную аварию. Парламентарий рассказал об этом на своей страничке в Facebook в пятницу, 9 ноября.

«Остановился на обочине трассы в разрешенном месте, когда в мой автомобиль врезался грузовик. Я стоял на «аварийке», — написал народный избранник.

Прибывший на место ДТП патруль заверил Лещенко, что его вины в случившемся нет.

Сам нардеп, по его словам, обошелся без травм, а вот автомобиль восстановлению не подлежит. Также пострадала помощница парламентария — она поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга. Водитель грузовика тоже жив.

«Сережа, берегите себя. Просто так грузовики в автомобили на обочине не въезжают», — пишут в комментариях к посту подписчики Лещенко.

Ранее в пятницу, 9 ноября, в ДТП попал кортеж премьеров Великобритании и Бельгии. Столкновение произошло из-за резкого торможения автомобилей перед кортежем.