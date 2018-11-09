Пьяный водитель протаранил микроавтобус телеканала «Вести»

Авария с участием трех автомобилей, один из которых оказался микроавтобусом телеканала «Вести» — Санкт-Петербург», в результате которой пострадал один человек, произошла в Невском районе Северной столицы.

По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi уходил от полицейской погони и врезался в микроавтобус телекомпании, который был припаркован возле дома № 95 по проспекту Обуховской обороны. Машину отбросило на автомобиль Kia, в которой девушке на пассажирском сидении зажало ноги, пишет телеканал «78».

В результате прибывшие спасатели разрезали автомобиль, чтобы освободить пострадавшую. Водителем Mitsubishi оказался 23-летний молодой человек. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он задержан.