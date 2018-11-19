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Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе из-за России

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Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk
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Киев готов приостановить членство в Интерполе, если пост главы организации займет российский представитель Александр Прокопчук, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в понедельник, 19 ноября.

«Вероятно, президентство России в Интерполе абсурдно и противоречит духу и целям организации. В случае если аргументы Украины и ряда других стран не будут услышаны, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО (International Criminal Police Organization, Интерпол. — Ред.)», — написал он в своем Twitter.  

Накануне, 18 ноября, Аваков в ходе 87-й сессии Генассамблеи Интерпола в Дубае заявил, что назначение кандидата от России на пост главы организации представляет собой «гибридную угрозу» для всего мира.  

Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября. До 7 октября 2018 года организацию возглавлял Мэн Хунвэй, который также занимал пост замминистра общественной безопасности Китая. Его задержали на родине по обвинению во взяточничестве и других преступлениях.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

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